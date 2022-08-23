“Дивне явище”: влада і пожежники пояснили, що за імла вкрила Тернопіль

До підрозділів ДСНС у Тернопільській області надходять численні звернення щодо дивних атмосферних явищ на території області.

За інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології ДСНС України, явищем, що наразі спостерігається поблизу Тернополя, може бути імла, спричинена проведенням сільськогосподарських робіт на центральних та південних регіонах України.

Про це повідомили голова обласної військової адміністрації Володимир Труш та начальник Головного управління ДСНС у Тернопільській області Віктор Маслей.

За інформацією Володимира Труша, департамент цивільного захисту населення разом з пожежниками та гідрометеорологами відпрацювали усі версії можливих причин задимлення у Тернопільській області. Приводів для занепокоєння немає.

“Це явище фіксується деякими станціями гідрометеорології в центральних регіонах України, на станціях нашої області дане явище ще не фіксується.

Інших джерел смогу (пожежі) на території області не зафіксовано.

Зберігаємо спокій!!!”, – зазначив Віктор Маслей.