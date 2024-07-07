5 липня, у зв’язку з руйнуванням підпірної стіни біля житлового будинку вул. Квітова, 15-А, відбулося позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді за участі представників ДСНС, поліції та голови ОСББ даного будинку.

Підпірну стіну за адресою вул. Квітова, 15-А будувалася на замовлення та за рахунок коштів ОСББ у 2016 році. За попередніми результатами огляду експерта, руйнування відбулося через неякісне виконання робіт, недотримання проекту, у конструкції відсутнє належне армування підпірної стіни та не було передбачене водовідведення дощових вод. Руйнування цієї підпірної стіни продовжується, відтак вона потребує демонтажу відповідно до спеціального проекту, оскільки висота аварійної стіни понад 6 метрів.

Наразі на місці події встановлені попередження «НЕБЕЗПЕЧНО».

За результатами позачергової комісії прийнято рішення, відповідно до якого управлінню ЖКГ необхідно: