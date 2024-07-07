5 липня, у зв’язку з руйнуванням підпірної стіни біля житлового будинку вул. Квітова, 15-А, відбулося позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді за участі представників ДСНС, поліції та голови ОСББ даного будинку.
Підпірну стіну за адресою вул. Квітова, 15-А будувалася на замовлення та за рахунок коштів ОСББ у 2016 році. За попередніми результатами огляду експерта, руйнування відбулося через неякісне виконання робіт, недотримання проекту, у конструкції відсутнє належне армування підпірної стіни та не було передбачене водовідведення дощових вод. Руйнування цієї підпірної стіни продовжується, відтак вона потребує демонтажу відповідно до спеціального проекту, оскільки висота аварійної стіни понад 6 метрів.
Наразі на місці події встановлені попередження «НЕБЕЗПЕЧНО».
За результатами позачергової комісії прийнято рішення, відповідно до якого управлінню ЖКГ необхідно:
- доручити експерту з технічного обстеження надати експертний звіт про аварійність та шляхи демонтажу (відновлення) підпірної стіни за адресою вул. Квітова 15-А;
- вжити невідкладних заходів з відведення поверхневих вод з прибудинкової території за адресою вул. Квітова 15-А у випадку погіршення погодних умов;
- забезпечити виконання робіт з демонтажу аварійної підпірної стіни за адресою вул. Квітова 15a та спільно з ОСББ «АЛСАН» розробити проєкт відновлення (будівництва) підпірної стіни за адресою вул. Квітова 15-А.
- Тернопільському міському району електричних мереж АТ «Тернопільобленерго» також необхідно вжити заходів по усуненню пошкодження залізобетонної опори «СВ-9,5» за адресою вул. Галицька, 34 та здійснювати постійний контроль по недопущенню пошкодження кабелів 10 кВт під час виконання робіт.