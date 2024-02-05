Вкрай сумна звістка знову надійшла на Тернопільщину.

Виконуючи бойове завдання загинув захисник із села Вербів Підгаєцької громади Олег Стефанович Цінявський. Бійцю назавжди 31 рік.

Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці Хроніка Села Вербова.

“Висловлюємо найщиріші співчуття родині полеглого Героя. Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини… Розділяємо разом з Вами цей біль, підтримуємо Вас у годину скорботи, поділяємо Ваше горе.

Кажуть, що Герої не вмирають, вони просто перестають бути поруч! Олег завжди буде для нас ангелом… Або зіркою… І буде тримати наше небо. Світла та вічна пам’ять Герою України!

Щирі співчуття мамі, рідним, друзям, колегам!”, – ідеться у повідомленні.