Завтра у Тернополі перекриють частину вулиці, де зазвичай їздить багато автомобілів

19 травня у Тернополі на вул. Митрополита Шептицького проводитимуться підготовчі роботи з поточного ремонту дороги.

Для належного виконання фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття 19 травня з 08:00 год. буде частково обмежено рух транспорту на вул. Митрополита Шептицького від моста через р.Серет до вул. Будного.

На ділянці проведення робіт з поточного ремонту автомобільної дороги будуть встановлені дорожні знаки відповідно до типових схем організації дорожнього руху.

Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.

Нагадуємо, 18-19 травня буде повністю перекрито рух транспорту на вул. Хмельницького (від вул. Руської до вул. Крушельницької) та на вул. Чорновола.