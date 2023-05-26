У суботу, 27 травня, заплановано проведення робіт з вкладання верхнього шару асфальтобетонного покриття на вул. Бережанська (біля острівця безпеки).

За сприятливих погодних умов, роботи планується провести продовж одного дня. У зв’язку з цим на час проведення робіт тролейбуси №2 та №11 будуть курсувати через вул. Максима Кривоноса-Миру. Автобуси курсуватимуть за маршрутами по смугах.

Про це повідомляють у міській раді.

Нагадаємо, що на ділянці на вул. Бережанська, де встановлюють острівець безпеки, була місцем концентрації ДТП. Враховуючи приписи поліції, там облаштують острівець безпеки, щоб суттєво покращити безпеку пішоходів.