Завтра на Тернопільщині не планують вимикати електроенергію

Завтра, 26 травня, протягом доби у всіх регіонах України графіки відключень світла для промислових та побутових споживачів не плануються.

Про це повідомила пресслужба НЕК “Укренерго”.

У випадку зміни ситуації в енергосистемі про застосування обмежень в “Укренерго” повідомлять додатково.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня, у Києві та чотирьох областях України змінили графіки відключень електроенергії.

Відтак, на Київщині, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині та у Києві графіки відключень електроенергії діятимуть сьогодні з 20:00 до 00:00.