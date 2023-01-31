Затримали 20-річну сутенерку з Тернополя, котра переховувалася від правосуддя

Створення або утримання місць розпусти й звідництво інкримінують працівники поліції 20-річній тернополянці.

Жінка ще у червні минулого року разом зі спільницею, яка займалася здачею квартир подобово, організували бізнес, торгуючи чужим тілом, – розповів начальник міграційної поліції Тернопільщини Олександр Буняк.

“Бізнесменки” в мережі інтернет розмістили оголошення про високі заробітки для молодих дівчат. Деталі розповідали при зустрічі або телефоном. Погодилися співпрацювати з ними кілька жінок з Тернопільської, Черкаської, Запорізької та Вінницької областей.

Сутенерки підшуковували клієнтів через сайти оголошень та організовували зустрічі на квартирах. Прибуток ділили 50 на 50. Половину повії віддавали організаторам, а іншу залишали собі.

Впродовж кількох місяців слідчі головного управління Нацполіції Тернопільщини спільно із працівниками міграційної служби документували протизаконну діяльність. Зібравши доказову базу, поліціянти прийшли з обшуками. Одну із сутенерок затримали одразу згідно зі статтею 208 КПК і оголосили підозру. Справа жінки уже скерована до суду.

Інша організаторка втекла і переховувалася. Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили її місцеперебування, обрали запобіжний захід – нічний домашній арешт та оголосили підозру відповідно до ч. 2 статті 303 Кримінального кодексу України.