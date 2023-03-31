Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільської області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розпочатому щодо 21-річної жительки обласного центру. Підозрюваній інкримінують частини 1 та 2 ст. 303 КК України – сутенерство.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисниця шукала молодих дівчат, котрі погоджувалися займатися проституцією, забезпечувала їх житлом, але за це брала частину зароблених коштів. Інтимні послуги надавалися в орендованих квартирі та будинку в Тернополі.

За час документування злочинної діяльності сутенерки поліцейські зафіксували одинадцять випадків втягнення жінок у зайняття проституцією. За усіма фактами були розпочаті кримінальні провадження.

Згідно санкцій інкримінованої обвинуваченій статті їй загрожує до семи років позбавлення волі.