Зарплата – 50 тисяч гривень: ТОП січневих вакансій на Тернопільщині

У січневому топі вакансій на Тернопільщині – водії, кухарі, продавці. Зарплата до 50 тис. грн.

На сьогодні місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонують шукачам роботи більше 1,1 тис. вакансій від роботодавців регіону. З них – 19,3% із заробітною платою вищою від середньої по області.

Найбільша потреба у працівниках є на підприємствах переробної промисловості, в торгівлі, у сферах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, освіті, в транспорті.

У топ 10 вакансій області увійшли: водій, кухар, продавець, швачка, начальник відділу поштового зв’язку, вантажник, медсестра, бухгалтер, листоноша (поштар), лікар.

У топі професій за розміром зарплати:

50 тис. грн – водії автотранспортних засобів (на деяких підприємствах);

45 тис. грн – головний бухгалтер;

40 тис. грн – слюсар-електрик з ремонту електроустаткування;

31,8 тис. грн – головний інженер;

30 тис. грн – дизайнер меблів, інженер-конструктор, торгпредставник, шеф-кухар, кухар, начальник (завідувач) виробничої лабораторії;

28 тис. грн – монтажник устаткування зв’язку;

27-26 тис. грн – поліцейські (за спеціалізаціями); оператори лінії у виробництві харчової продукції (виробництво м’ясних продуктів).

Загалом зарплата залежить від виконуваних обов’язків та кваліфікації.

За детальнішою інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) або за тел. «гарячої лінії» – 0635765756.

Відділ організаційно-інформаційної роботи Тернопільського обласного центру зайнятості