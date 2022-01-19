Заробітчанство навпаки: на Тернопільщині працюють іноземці з 18-ти країн світу

У 2021 році у Тернопільському обласному центрі зайнятості було видано (продовжено термін дії) 51 дозвіл на застосування праці іноземних громадян.

Найбільше дозволів на працевлаштування в Україні отримали громадяни Турецької Республіки, Вірменії та Польщі, повідомляють в ОЦЗ.

В області іноземці працюють у переробній промисловості (31%), сільському господарстві та оптовій (роздрібній) торгівлі (по 20,0%), в торгівлі (18,3%), сфері обслуговування і надання інших послуг (13,6%).

На Тернопільщині на початок 2022 року 45 роботодавців використовують працю 64 іноземців з 18 країн, зокрема, Польща, Турецька Республіка, Німеччина, Таїланд, Азербайджан, Вірменія, Руанда, Королівство Данія, США, Швейцарія, Литва, Франція, Китай, Болгарія, Білорусь, Грузія, Італія та Узбекистан.

Майже дві третини іноземців, які офіційно трудяться на теренах області, обіймають керівні посади та належать до категорії «засновники та/або учасники, а також бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні».