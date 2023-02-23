Заплатив “туроператору” шість тисяч доларів: на українсько-румунському кордоні спіймали мешканця Тернопільщини. ФОТО

Біля кордону з Румунією затримали порушників, котрі хотіли втекти з країни. Один з них – мешканець Тернопільщини.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Мешканців Чернігівщини і Тернопільщини, які мали намір незаконно перетнути українсько-румунський кордон, затримали прикордонники відділу “Ділове” Мукачівського загону.

Обидва чоловіки віком 33 роки, за порадами своїх знайомих, зв’язалися з ділками із Закарпаття, які пообіцяли їм організувати незаконний перетин кордону з Румунією. За свої послуги “туроператори” запросили по 6 тисяч доларів США.

На обох чоловіків за спробу порушення держрубежу прикордонники склали адмінпротоколи, згодом оцінку їх діям надаватиме суд.