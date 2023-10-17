Заморозки і сніг передають на Тернопільщині

Цими днями на Тернопільщині передбачають мінливу погоду.

За прогнозами синоптиків, вночі температура повітря знижуватиметься до 2-3 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 13 градусів тепла. Наприкінці тижня можливий мокрий сніг.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 18 жовтня у крах буде хмарно з проясненнями. Переважно обійдеться без істотних опадів, вітер західний, 5 – 10 м/с.

«Вдень передбачається +8 +12 градусів. Переважно зберігатиметься суха погода, холодна та з рвучким вітром. Вночі +2+5 градусів, можливі заморозки, вдень близько +10 градусів.

Увесь тиждень – холодний, у п’ятницю, суботу, неділю буде ще холодніше, місцями на заході пройде мокрий сніг. Перше таке різке похолодання впливає на менший опір вірусам. Хочу закинути обнадійливий орієнтовний прогноз – на наступному тижні хоч і не надовго, але потепліє», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цього тижня буде мінливою. Місцями можливий мокрий сніг.