Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у краї протягом доби очікується штормовий, північно-західний вітер 15-20 метрів за секунду, місцями можливі заморозки на поверхні ґрунту 0 – 3°.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у краї зберігатиметься похмура погода, спостерігатимуться невеликі дощі, вітер північно – західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря по області вночі 1 – 6° тепла, місцями на поверхні грунту заморозки 0 – 3°; температура повітря вдень 5 – 10° тепла. 20 квітня вночі та вранці на поверхні грунту можливий заморозок 3 – 5°.

“У п’ятницю дощовий циклон та його атмосферні фронти почнуть зсуватися з території України. Проте ще матимуть певну дощову силу – опади 19-го квітня найбільш ймовірні у західних областях. Причому через холодну погоду мокрий сніг можливий не лише в Карпатах, а й на рівнині. Вітер завтра західного напрямку, поривчастий, до сильного, обережно під деревами та білбордами! Найближчої ночі в західних областях, а в ніч на 20-те квітня в більшості областей України передбачаються заморозки”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, 20 квітня очікується підвищення температурних показників. Цього дня температура повітря вдень становитиме 10 – 15° тепла.