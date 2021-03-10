На Тернопільщині щеплення від коронавірусу отримали п’ятеро громадських діячів. Процедуру їм провели через залишок вакцини.

Цією можливістю скористався голова Тернопільського осередку Молодіжного націоналістичного конгресу Василь-Яків Капустянський. Йому зробили щеплення учора.

«Коли я дізнався, що є можливість отримати щеплення від COVID-19, то надіслав запит до Громадської ради при облдержадміністрації. Моє звернення розглянули дуже швидко. Коли з’явилася можливість вакцинуватися, мене повідомили і я оперативно прийшов на щеплення».

Наразі в області триває перша хвиля вакцинації. Щеплення насамперед проводять медикам, які працюють з хворими на коронавірус. Втім, якщо вакцина залишається, можуть вакцинувати охочих громадських активістів, діячів культури і спорту, лідерів релігійних спільнот.

«Кожен флакон вакцини містить 10 доз препарату. Після відкриття флакона вакцина має бути використана протягом 6 годин, скільки й триває одна сесія мобільної виїзної бригади. Повторне заморожування вже відкритого флакона або використання його після 6 годин з моменту відкриття заборонене. Є зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я щодо дорожньої карти вакцинації. Згідно із ними не використані дози вакцини можна використовувати для щеплення громадських діячів, лідерів думок. Ми вже розпочали таку роботу», – розповідає регіональна координаторка вакцинальної кампанії на Тернопільщині Марія Павєльєва.

Додамо, Тернопільська область отримала 16 тис. доз вакцини “Oxford/AstraZeneca”. Цього вистачить для імунізації 8 тис. жителів області. Наразі щеплення зробили більше як тисячі краян.