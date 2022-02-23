У медичному університеті Тернополя сьогодні навчаються близько трьох тисяч студентів з понад 60-ти країн світу. Тут іноземні студенти, окрім того, що здобувають фах, мають змогу також вивчити культуру та традиції народу України. Кажуть, пильно стежать за подіями, які розгортаються на сході держави, та покидати Україну не планують.

Більше – у матеріалі Файного міста.

Адітья – син військовослужбовця. Навчається на 4-му курсі Тернопільського Національного медичного університету імені І.Горбачевського. Повертатися на батьківщину не планує. Каже, зараз важливо зберігати спокій та вірити у ЗСУ. Переконаний, у такий скрутний для держави час потрібно не тікати, а навпаки боронити.

“Боронити треба ту землю, де народився, і ту, де отримав знання. І там рідний дім, і тут рідний дім. Захищати потрібно і там, і там”, – каже студент 4-го курсу ТНМУ ім. І.Горбачевського Aditya Panday.

Підтримує таку позицію майбутнього медика й його рідний батько. Хлопець розповідає, що доволі часто спілкується з рідними. Звісно, вони хвилюються, та попри це не наполягають на тому, аби він призупиняв навчання та повертався додому.

“Батько говорить, що сьогодні, у сучасному світі, масштабний військовий конфлікт не можливий. Він хвилюється, як батько за сина, але він постійно мотивує, щоб він продовжував навчатися, що війна неможлива така, про яку пишуть медіа. Може бути конфлікт на кордоні, але не більше”, – продовжує Адітья.

Про масове повернення іноземних студентів на їхню батьківщину не говорять і у виші. Зазначають, є певний відсоток тих, хто вирішив повернутися додому, але він досить не значний. Переважно, це студенти-іноземці, які навчаються на першому курсі.

У нашому університеті навчаються 2826 студентів з понад 60-ти країн світу. Ми не можемо сказати, що зараз є величезний відплив студентів. Тим не менше, зважаючи на ситуацію, керівництво університету прийняло рішення про надання дозволу іноземним студентам безперешкодно покинути територію України за їхнім бажанням”, – розповідає заступник декана факультету іноземних студентів Тернопільського Національного медичного університету ім. І.Горбачевського Михайло Фурдела.

Якщо ж іноземний студент з тих чи інших причин все ж вирішить відтермінувати навчання та повернутися тимчасово на батьківщину, він може це зробити без будь-яких проблем. пояснює, для цього у навчальному закладі

“Перед тим, як їхати, студент всеодно ж хвилюється, як йому буде продовжуватися навчання. Тому, як правило, студенти приходять і нас інформують. Ми їм даємо роз’яснення, як буде працювати система нашої комунікації, коли вони перебуватимуть на батьківщині, і як буде відбуватися відпрацювання пропущених ними занять онлайн. Звісно, таке відпрацювання буде здійснюватися на безкоштовній основі”, – додає Михайло Фурдела.