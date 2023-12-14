Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив бійця з Тернопільщини Еміла Мамедова високою відзнакою – Золотим хрестом.
Про це у Фейсбуці повідомила журналістка Зоя Карп’юк.
“Нагадаю, орденом “Золотий хрест” нагороджуються особи рядового і сержантського складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.
Пишаємося мужнім воїном – справжнім українським патріотом!”, – ідеться у повідомленні.
Еміл Мамедов родом із села Ридомиль Почаївської громади Кременецького району. До війни працював вчителем музики у Ридомильській ЗОШ.