Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив бійця з Тернопільщини Еміла Мамедова високою відзнакою – Золотим хрестом.

Про це у Фейсбуці повідомила журналістка Зоя Карп’юк.

“Нагадаю, орденом “Золотий хрест” нагороджуються особи рядового і сержантського складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.

Пишаємося мужнім воїном – справжнім українським патріотом!”, – ідеться у повідомленні.

Еміл Мамедов родом із села Ридомиль Почаївської громади Кременецького району. До війни працював вчителем музики у Ридомильській ЗОШ.