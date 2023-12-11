Почесним нагрудним знаком “Золотий хрест” відзначив захисника з Тернопільщини Євгена Литвина Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Євген Литвин народився у 1981 році у селі Токи, яке нині належить до Скориківської територіальної громади Тернопільського району. Протягом багатьох років працював у Польщі. Там його і застала війна. Чоловік, не вагаючись, вирішив повернутися на Батьківщину і стати на її захист.

Євген пройшов багато гарячих точок війни. Зараз несе службу на Авдіївському напрямку, де точаться запеклі бої.

Це не перша відзнака нашого відважного земляка. Зокрема, у квітні цього року Президент Володимир Зеленський нагородив захисника медаллю “За військову службу Україні”.

Довідково

“Золотий хрест” – найвища нагорода сержантського та рядового складу ЗСУ. Його присуджують за успішне виконання бойових завдань під час проведення об’єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування та вартової служби у повсякденній діяльності. Крім того, цією нагородою відзначають осіб, які вчинили героїчні та визначні вчинки на війні.

Медаллю “За військову службу Україні” нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України і військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, інші особи за мужність і відвагу, самовіддані дії, виявлені у захисті державних інтересів України, зразкове виконання військового обов’язку.