Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 8-9 березня 2022 року, показали, що українці відносно достатніми вважають дипломатичну (48%) та гуманітарну (47%) підтримку України західними партнерами.

Швидше недостатніми вважають фінансову підтримку (достатня – 39%, не достатня – 45%) та економічні санкції проти росії (достатні – 32%, не достатні – 62%).

Найгірше опитані оцінили військову допомогу Україні: достатньою вважають лише 29%, недостатньою – 62% опитаних. У регіональному розрізі найгірше оцінюють різні напрями міжнародної підтримки на Півдні та Сході, відносно краще – На Заході та у Центрі.

Військова допомога Україні – напрям міжнародної підтримки, якого найбільше очікують українці (63%). У цьому напрямку допомоги респонденти вимагають «закриття неба» (89%) та надання озброєння (47%). Крім того, чверть вважають необхідним військової медичної допомоги та іноземних добровольців, кожен п’ятий – обладнання (рації, тепловізори та інше), та захисні жилети, шоломи.

І хоча більшість (50%) вірять у «закриття неба» над Україною, лише 19% вірять у те, що НАТО прийме таке рішення найближчим часом, а 31% думають, що це відбудеться пізніше. Не вірять у такий крок країн Заходу – 43%.

79% вважають, що зволікання з «закриттям неба» країнами НАТО зумовлене страхом прямої війни з росією. Ще 12% вважають, що країни НАТО не хочуть псувати відносини з країною-окупантом.

Разом з тим, абсолютна більшість опитаних (90%) вважать, що Україна повинна продовжувати тиснути на НАТО з вимогами «закрити небо».

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 8- 9 березня 2022 р.