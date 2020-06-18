На вчорашньому засіданні Верховна Рада України відправила на доопрацювання в комітет законопроєкт № 3356, який передбачає запровадження квот на додавання біокомпонентів в автомобільні бензини.

На думку народного депутата з Тернопільщини, члена депутатської групи «Довіра» Миколи Люшняка, така ініціатива повинна прийматися парламентом першочергово, оскільки спрямована на залучення інвестицій й збільшення робочих місць, що особливо актуально в умовах карантину.

На цьому він наголосив під час виступу у ВРУ.

– Цей документ дуже важливий з багатьох причин. По-перше, прийняття цього закону допоможе збільшити завантаженість підприємств-виробників рідкого біопалива, що сприятиме залученню інвестицій в цю галузь, що відповідно збільшить кількість робочих місць. Думаю, в умовах карантину і в кількості втрачених робочих місць нашими громадянами такі ініціативи мають прийматися парламентом першочергово. По-друге, цей законопроект спрямований на імплементацію положень Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС. Що конкретно пропонується? Де-факто в ньому створюється нормативна база для розвитку сфери виробництва обігу та використання рідкого біопалива в транспорті, – зазначив Микола Люшняк.

Окрім цього, за словами Миколи Люшняка, завдяки прийняттю цього законопроєкту наша країна перетвориться з великого імпортера нафтопродуктів в імпортозаміщення зі збереженням автодоріг та енергонезалежності. Саме тому депутатська група «Довіра» активно підтримуватиме таку ініціативу й прийматиме законопроєкт до другого читання з правками.