Захисники з Тернополя, які повертаються з фронту з пораненнями, отримують 10000 грн на реабілітацію – Сергій Надал

16 військових вже отримали такі виплати. Ще четверо тернопільських захисників отримають грошову допомогу у сумі 10000 гривень на лікування та реабілітацію. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За словами міського голови, таку допомогу вже отримали 16 військових громади.

«Допомогу у розмірі по 10 000 гривень отримають ще четверо військовослужбовців Тернопільської міської територіальної громади. Таку допомогу уже отримали 16 військовослужбовців Тернопільської громади. Бажаю нашим захисникам швидкого одужання», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

7 лютого було затверджено Положення про виділення пораненим одноразової допомоги у сумі 10000 грн. Допомогу на лікування (реабілітацію) можуть отримати тернопільські військовослужбовці, які беруть чи брали участь у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України. При цьому отримали поранення внаслідок контузії, травми або каліцтва після 01 січня 2024 року. Для отримання одноразової грошової допомоги військовослужбовці повинні звернутись у відділ звернень (вул. Листопадова, 6) із заявою на ім’я міського голови.