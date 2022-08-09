Поліцейські застерігають від шахраїв: не вводьте особисті дані на підозрілих сайтах.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від мешканки Харківської області, яка тимчасово проживає у Тернополі, по те, що невідома особа незаконно списала з її банківської картки 15 000 гривень.

За словами жінки, в одному із месенджерів вона знайшла оголошення про виплату допомоги. Перейшла за посиланням, яке було вказане в повідомленні, та ввела там свою електронну адресу. Далі їй на пошту надійшов лист, де містилося посилання на веб-ресурс для нібито оформлення виплат. Жінка перейшла на сайт, схожий на сайт банку та ввела дані свого облікового запису: пароль, логін. Після цього з її картки зникли 15 000 гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають заходи для розкриття злочину.

Поліцейські застерігають краян від такої шахрайської схеми. Не переходьте за посиланнями від незнайомців. Перевіряйте інформацію про грошові виплати на офіційних джерелах. Встановіть індивідуальні ліміти на операції з вашою платіжною карткою.

Якщо ви випадково розкрили дані платіжної картки на підозрілому сайті – негайно телефонуйте до банку за номером, вказаним на звороті картки. Також по випадки шахрайства повідомляйте на лінію 102.