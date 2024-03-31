Військовослужбовець з Тернополя Любомир Перожак, який втратив на війні обидві ноги, забрав новонародженого сина і дружину із пологового будинку.

Любомир розповів Суспільному, що син народився з вагою три кілограми 100 грамів та зростом 50 сантиметрів.

“Це мій другий син. Я щасливий, емоції переповнюють. Ми з дружиною вирішили назвати сина Артемієм. Вибрали саме його, бо воно символізує мужність і силу”.

Любомир Перожак втратив обидві ноги під час артобстрілу села Масютівка у лютому 2023 року. Тепер реабілітується. Сьогодні Любомир вперше побачив другого сина.

Дружина військовослужбовця Юлія Перожак розповідає, вагітність проходила важко.

“Було важко. Хочу додому дуже, хочу до старшого сина. Хочу вже побачити і обняти. Старшому сину два з половиною роки сьогодні”, — каже Юлія.

Любомир пересувається на милицях. Зараз очікує на протезування другої ноги.

Привітати Любомира і Юлію з народженням другого сина прийшов заступник командира 83 батальйону Максим Луковський.

– Ми вас щиро вітаємо. Вся наша частина. Дуже за вас раді. Хочемо вам побажати процвітання, сили, терпіння. Все буде добре. Все буде Україна. Указом президента України, Перожака Любомира нагороджено орденом “За мужність” третього ступеня.

– Дякую. Служу українському народу.

“Не кожна нагорода поверне військовослужбовцю здоров’я, життя і ноги. Я дякую, що командир приїхав, привітав. Шкода, що не вийшло іншим військовослужбовцям приїхати, моїм побратимам з якими я стояв пліч-о-пліч. Але, все ж таки, я радий, щасливий і дякую командиру з яким ми пліч-о-пліч з 2014 року. І з 2022 року ми так само почали стояти пліч-о-пліч і захищати Україну, надихати українців на перемогу. Будемо йти разом до перемоги”, — каже Любомир Перожак.