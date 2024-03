10 березня, у третій день змагань Air Force and Marine Corps Trials 2024, збірна України здобула 26 медалей з плавання.

Зокрема, 34-річний військовослужбовець ЗСУ Іван Халупа з Тернопільської області здобув срібло у категоріях 100 м вільний стиль, 50 м на спині та брас 50 метрів, а також бронзу у 50 м вільний стиль та золото в естафеті.

Іван родом із села Плотича Тернопільської області. До участі у повномасштабній війні займався будівництвом. У лютому 2022 року повернувся з Німеччини, бо не зміг би залишатися за кордоном під час такої війни. 2 січня 2023 року під час ворожого обстрілу на Донеччині отримав поранення, внаслідок якого втратив ногу.

Загалом результати збірної України з плавання такі:

50 м вільний стиль:

Артем Кайдан — 1 місце;

Дмитро Терещенко — 1 місце;

Артем Погорілий — 2 місце;

Євген Федосеєнко — 1 місце;

Назар Лозовий — 2 місце;

Олександр Недашковський — 1 місце;

Іван Халупа — 3 місце.

100 м вільний стиль:

Артем Кайдан — 1 місце;

Олександр Недашковський — 1 місце;

Дмитро Терещенко — 1 місце;

Євген Федосеєнко — 1 місце;

Іван Халупа — 2 місце.

50 м на спині:

Артем Кайдан — 1 місце;

Дмитро Терещенко — 1 місце;

Євген Федосеєнко — 1 місце;

Назар Лозовий — 2 місце;

Іван Халупа — 2 місце;

Юрій Брель — 3 місце.

Брас 50 метрів:

Артем Кайдан — 1 місце;

Назар Лозовий — 1 місце;

Дмитро Терещенко — 1 місце;

Артем Погорілий — 2 місце;

Іван Халупа — 2 місце;

Юрій Брель — 3 місце;

Євген Федосеєнко — 2 місце.

Також Олександр Недашковський, Іван Халупа, Дмитро Терещенко та Артем Кайдан вибороли золото в естафеті.

Крім того, Назар Лозовий побив власний рекорд, пропливши брасом 50 м за 1 хвилину.

Загалом у збірну України входять 30 учасників — ветеранів та військовослужбовців, які змагаюуться в 11 адаптивних видах спорту:

— плаванні;

— велоспорті;

— баскетболі на візках;

— волейболі сидячи;

— регбі на візках;

— стрільбі з луку;

— пауерліфтингу;

— бігу;

— штовханні ядра/метанні диску

— веслуванні;

— кульові стрільбі.

У перший змагальний день збірна України здобула одразу 6 медалей з пауерліфтингу:

23-річний ветеран ДПСУ з Чернівецької області Вадим Гільчук виборов золото у ваговій категорії «65 кг»;

виборов золото у ваговій категорії «65 кг»; 29-річний поліцейський з Краматорська Алан Болієв здобув золото у категорії «72 кг»;

здобув золото у категорії «72 кг»; 36-річний нацгвардієць із Харкова Артем Коц отримав золото у категорії «97-107 кг»;

отримав золото у категорії «97-107 кг»; 29-річний військовослужбовець ЗСУ із Сумщини Вадим Кіріченко здобув срібло в категорії «72-80 кг»;

здобув срібло в категорії «72-80 кг»; 38-річний нацгвардієць із Херсона Ігор Бутенко — срібло у категорії «107+ кг»;

— срібло у категорії «107+ кг»; 25-річний солдат ЗСУ з Києва Ілля Денисенко — також срібло у категорії «88-97 кг».

У другий день змагань 43-річний ветеран із Маріуполя Сергій Дубов виборов золоту медаль із велоспорту.

United States Air Force and Marine CorpTrials 2024 — це змагання ветеранів та військових Повітряних сил і морської піхоти США, які є відбірковим етапом для участі у Warrior Games, — найбільшому американському турнірі з адаптивних видів спорту для військових з пораненнями і травмами. Цьогоріч крім збірної України у United States Air Force and Marine CorpTrials участь також бере збірна Грузії. Змагання United States Air Force and Marine Corp Trials 2024 в Україні організовано Міністерством у справах ветеранів спільно з Українським ветеранським фондом та громадськими організаціями — «Повернись живим», Stratcom Ukraine та Invictus Games: Team Ukraine.