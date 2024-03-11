10 березня, у третій день змагань Air Force and Marine Corps Trials 2024, збірна України здобула 26 медалей з плавання.
Зокрема, 34-річний військовослужбовець ЗСУ Іван Халупа з Тернопільської області здобув срібло у категоріях 100 м вільний стиль, 50 м на спині та брас 50 метрів, а також бронзу у 50 м вільний стиль та золото в естафеті.
Іван родом із села Плотича Тернопільської області. До участі у повномасштабній війні займався будівництвом. У лютому 2022 року повернувся з Німеччини, бо не зміг би залишатися за кордоном під час такої війни. 2 січня 2023 року під час ворожого обстрілу на Донеччині отримав поранення, внаслідок якого втратив ногу.
Загалом результати збірної України з плавання такі:
50 м вільний стиль:
Артем Кайдан — 1 місце;
Дмитро Терещенко — 1 місце;
Артем Погорілий — 2 місце;
Євген Федосеєнко — 1 місце;
Назар Лозовий — 2 місце;
Олександр Недашковський — 1 місце;
Іван Халупа — 3 місце.
100 м вільний стиль:
Артем Кайдан — 1 місце;
Олександр Недашковський — 1 місце;
Дмитро Терещенко — 1 місце;
Євген Федосеєнко — 1 місце;
Іван Халупа — 2 місце.
50 м на спині:
Артем Кайдан — 1 місце;
Дмитро Терещенко — 1 місце;
Євген Федосеєнко — 1 місце;
Назар Лозовий — 2 місце;
Іван Халупа — 2 місце;
Юрій Брель — 3 місце.
Брас 50 метрів:
Артем Кайдан — 1 місце;
Назар Лозовий — 1 місце;
Дмитро Терещенко — 1 місце;
Артем Погорілий — 2 місце;
Іван Халупа — 2 місце;
Юрій Брель — 3 місце;
Євген Федосеєнко — 2 місце.
Також Олександр Недашковський, Іван Халупа, Дмитро Терещенко та Артем Кайдан вибороли золото в естафеті.
Крім того, Назар Лозовий побив власний рекорд, пропливши брасом 50 м за 1 хвилину.
Загалом у збірну України входять 30 учасників — ветеранів та військовослужбовців, які змагаюуться в 11 адаптивних видах спорту:
— плаванні;
— велоспорті;
— баскетболі на візках;
— волейболі сидячи;
— регбі на візках;
— стрільбі з луку;
— пауерліфтингу;
— бігу;
— штовханні ядра/метанні диску
— веслуванні;
— кульові стрільбі.
У перший змагальний день збірна України здобула одразу 6 медалей з пауерліфтингу:
- 23-річний ветеран ДПСУ з Чернівецької області Вадим Гільчук виборов золото у ваговій категорії «65 кг»;
- 29-річний поліцейський з Краматорська Алан Болієв здобув золото у категорії «72 кг»;
- 36-річний нацгвардієць із Харкова Артем Коц отримав золото у категорії «97-107 кг»;
- 29-річний військовослужбовець ЗСУ із Сумщини Вадим Кіріченко здобув срібло в категорії «72-80 кг»;
- 38-річний нацгвардієць із Херсона Ігор Бутенко — срібло у категорії «107+ кг»;
- 25-річний солдат ЗСУ з Києва Ілля Денисенко — також срібло у категорії «88-97 кг».
У другий день змагань 43-річний ветеран із Маріуполя Сергій Дубов виборов золоту медаль із велоспорту.
United States Air Force and Marine CorpTrials 2024 — це змагання ветеранів та військових Повітряних сил і морської піхоти США, які є відбірковим етапом для участі у Warrior Games, — найбільшому американському турнірі з адаптивних видів спорту для військових з пораненнями і травмами. Цьогоріч крім збірної України у United States Air Force and Marine CorpTrials участь також бере збірна Грузії. Змагання United States Air Force and Marine Corp Trials 2024 в Україні організовано Міністерством у справах ветеранів спільно з Українським ветеранським фондом та громадськими організаціями — «Повернись живим», Stratcom Ukraine та Invictus Games: Team Ukraine.