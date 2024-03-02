У нього на фото – вираз обличчя типового маргінала, і саме в такому статусі він зараз перебуває. Легендарного екс-захисника “Севільї”, “Барселони”, “Ювентуса” і збірної Бразилії Дані Алвеша засуджено до 4,5 років ув’язнення, хоча прокуратура просила для колишньої футбольної “зірки” 9 років позбавлення волі. Суд визнав його винним у зґвалтуванні 23-річної дівчини в нічному клубі Барселони. Також Алвеш буде змушений заплатити жертві 150 тисяч євро компенсації та уникати будь-якого спілкування з нею протягом 9,5 років (впевнені, що йому захочеться? – І.Д.). На цьому неприємності захисника-гвалтівника не закінчилися, хоча набули більше морального, іміджевого характеру: в рідному місті футболіста Жуазейру вандали облили фарбою статую Алвеша, розташовану поряд з місцевим стадіоном. Крім цього багато мешканців Жуазейру вимагають від місцевої влади взагалі демонтувати її, щоб не псувати репутацію містечка. Вочевидь, католицьке виховання переважає обожнювання футбольних ідолів – навіть у дуже схильній до цього Бразилії…

Такими здібностями володіють далеко не всі, однак колишній форвард збірної Німеччини 38-річний Лукас Подольськи (130 матчів та 49 голів за Бундестім) зміг правильно вкласти гроші, які заробляв упродовж футбольної кар’єри, та зараз володіє статком у 210 мільйонів євро. Футболіст разом із партнерами побудував цілу бізнес-імперію в Німеччині. Його бізнес включає мережу магазинів із продажу кебабів та брендового морозива. Крім цього, Подольськи також володіє музичним фестивалем та спортивним центром. Варто зазначити, що наразі Лукас особливо не вникає у бізнес-справи, оскільки продовжує свою футбольну кар’єру. Форвард виступає в польській Екстраклясі за “Гурнік” із міста Забже, за який цього сезону провів 18 матчів і забив 3 м’ячі.

Президент УАФ Андрій Шевченко розповів про плани на перший тренувальний збір національної збірної. “Приблизно через 10 днів (з 13 березня) збиратиметься наша головна команда. Ми зробимо усе, аби підготовка до стикового матчу з Боснією і Герцеговиною була якомога кращою. Хлопці, які грають в Україні, поїдуть на збір у іспанську Марбелью. Потім до них приєднаються наші гравці, що виступають в іноземних клубах. Дуже важливо, щоб вони приїхали вмотивованими, і я думаю, що вони будуть вмотивованими. І важливо, що вони правильно підготувалися до гри. З нашого боку ми зробимо все, щоб так і було”, – сказав Шевченко в інтерв’ю УПЛ ТБ. Оце “все” нині найперше зводиться до грошей, оскільки аудит в УАФ виявив їхню таємничу нестачу. Отож нове керівництво УАФ позичило для нагальних потреб в ділових партнерів близько 700 тис євро. Саме завдяки цим коштам і стало можливим проведення збору національної збірної в Іспанії”. Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня.

Вже звиклося до того, що у Йожефа Сабо завжди знайдеться тепле, підбадьорливе, просто таки батьківське слово для багатьох футболістів. Цього разу його доброзичливої уваги трохи несподівано удостоївся форвард іспанської “Жирони”і збірної України Артем Довбик. “Довбика багато нахвалюють, але я дивився останні ігри “Жирони” і можу сказати, що він – ніякий! Я взагалі не знаю, що він робить на полі. З його масою та швидкістю він повинен постійно відкриватися, відходити назад, а цього всього немає. Мені дуже цікаво, хто його купить у “Жирони” з такою грою? Довбик зараз не повинен грати в основному складі – як на мене, ветеран Стуані набагато кращий. Очевидно, Довбика ставлять в основу, щоб вигідно продати. Раніше він багато забивав завдяки класній грі півзахисту “Жирони”, а зараз він зник, і разом з ними зник і Довбик”, – проголосив свій вирок Сабо. Погодитися з оцінкою Йожефа Йожефовича? Чи почекати на матч збірної України зі збірної Боснії та Герцеговини?

Президент “Зорі” Євген Геллер вважає, що питання з хабарами для суддів можуть вирішити самі власники клубів, переставши стимулювати арбітрів. “Я вважаю, що поки президенти клубів самі собі не дадуть слово, що вони не… інтригуватимуть суддів, то все інше, в тому числі й детектор брехні – це умовності. Тому що збираються і кажуть, що ми проти того, щоб купувати суддів, а потім виходять і йдуть домовлятися з тими ж суддями… Це найбільша проблема. Потрібно стати перед дзеркалом і сказати собі: я цього не робитиму. Якщо кожен президент так зробить, то судді не зможуть ні в кого взяти гроші, навіть якщо дуже захочуть”, – висловив він своє бачення розв’язання проблеми. Колись, в другій половині 90-х, пригадується, тодішній президент “Динамо” урочисто проголосив щось на зразок “Меморандуму чесної гри”. Що з цього вийшло? Тепер ось президент іншого клубу закликає розмовляти зі своїм відображенням у дзеркалі. Можливо, таки допоможе?