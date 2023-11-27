Захисник України Михайло Діанов разом з колишньою дружиною Ольгою і дочкою Катериною відзначив свій день народження.

На опублікованих в Instagram знімках видно, як Ольга тримає торт зі свічками, поруч стоїть Катерина, а Михайло задуває свічки, пише УНІАН.

“Нарешті сім’я разом”, – підписав щасливі фото Михайло.

Також він опублікував фото, на якому обіймає екс-дружину і дочку. До такого знімку він додав лаконічний підпис: “Дочка, мама і тато. Обожнюю тих двох…”.

Варто відзначити, що Діанов рідко говорить про свою сім’ю. Відомо, що він розлучився зі своєю дружиною більше 12 років тому. Однак, як каже захисник Маріуполя, він досі кохає цю жінку і хоче все повернути. При цьому боїться зробити перший крок, тому що не хоче отримати відмову.

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