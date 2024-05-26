Захищав Україну ще з 2014 року: на Тернопільщині прощаються з бійцем, котрий помер від важких поранень

Сьогодні на Тернопільщині попрощаються із захисником Ігорем Чуйком. Чоловік помер 25 травня внаслідок важких поранень, отриманих на фронті.

Ігор Чуйко проживав у селі Глибочок Борщівської громади. Захищав Україну в лавах Збройних сил ще з 2014 року. Мав статус учасника бойових дій. Під час служби в районі бойових дій отримав важкі поранення, у зв’язку із чим був звільнений зі Збройних сил України.

З початком повномасштабного вторгнення, як вірний син України, одним із перших добровольцем з’явився в ТЦК і знову був мобілізований до лав Збройних сил України. Зі зброєю в руках два роки боровся в московськими окупантами і знову отримав важкі поранення. Після тривалого лікування був звільнений з військової служби і отримав статус ветерана війни.

25 травня після важкої хвороби серце відважного воїна перестало битися. Йому було 53 роки.

“Висловлюємо щирі співчуття родині воїна – Героя і сумуємо разом з вами.

Нехай Господь дасть вам сили пережити втрату рідної людини, а воїну Ігорю пошле Царство Небесне…”, – ідеться у зверненні Борщівської міської ради з приводу важкої непоправної втрати.

Чин похорону воїна відбудеться сьогодні, 26 травня, о 15-й годині в селі Глибочок.

Співчуваємо рідним. Вічна пам’ять Герою…