Захищав Україну із перших днів вторгнення: не стало ще одного Героя з Тернопільщини

Невблаганна смерть забрала ще одного Героя – жителя села Старе Місто Підгаєцької громади Ігоря Зіновійовича Фурди.

Про важку втрату повідомили у Підгаєцькій міській раді.

Ігор Фурда був призваний на військову службу ще на початку повномасштабного вторгнення – 20 березня 2022 року. Служив солдатом зенітно-кулеметного відділення.

У Підгаєцькій міській раді висловили співчуття родині та близьким покійного Захисника.

“Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!”, – ідеться у зверненні на сторінці міськради.

Сьогодні, 4 лютого, Героя проведуть в останню земну дорогу.