“Захищав кожного з нас”: у Запорізькій області загинув ще один тернополянин

Понад три місяці минає від початку повномасштабного вторгнення, яке розпочала армія російської федерації проти України. Війна, з якою загарбницька росія прийшла на територію України, забирає життя як цивільного населення, так і наших воїнів.

Захищаючи Україну від російських агресорів, 6 червня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Ольгівське Запорізької області загинув солдат Симоненко Андрій Анатолійович.

Співчуття з цього приводу висловив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Шануємо пам’ять усіх Героїв, які ціною власного життя відстояли майбутнє для нас!

Висловлюємо співчуття рідним та близьким!

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!“, – ідеться у зверненні очільника міста.