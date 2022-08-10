Стало відомо про загибель на війні ще одного тернополянина.
У Запорізькій області, під час виконання бойового завдання, загинув 24-річний Назар Львівський.
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Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
“Ще одна важка втрата для нашого міста. На Запоріжчині, захищаючи Україну, загинув тернополянин Львівський Назар Назарович (18.05.1998 р.н). Співчуваємо рідним. Вічна пам’ять Герою!”, – написав очільник Тернополя.