9 серпня на фронті загинув наш земляк, оператор відділення управління зенітної ракетної батареї однієї із бойових бригад Збройних Сил України Віктор Мирончук.

Про втрату повідомили у Чортківському районному центрі комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців.

Віктор Мирончук народився у 1973 році. Проживав у смт. Скала-Подільська. Свого часу був головою селища. У перші дні війни, за покликом серця, став до лав Збройних Сил України, щоб зі зброєю в руках захищати незалежність, свободу та територіальну цілісність нашої держави.

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“На жаль, Україна втратила ще одного патріота і свого захисника. Гірко, що сьогодні кращі з кращих віддають життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою.

Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Сумуємо та підтримуємо рідних у важку годину скорботи. Нехай опіка Всевишнього та наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе. Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в наших серцях.

Вічна пам’ять тим, хто ціною власного життя та здоров’я захищають нашу державу від російського окупанта.

Вічна пам’ять Захиснику України!

Героям слава!”, – ідеться у зверненні центру.