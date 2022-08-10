Сьогодні, 10 серпня, Тернопіль у скорботі.

У місті в останню путь провели військових Володимира Теслюка та Ярослава Федьківа, пише “Файне місто”.

Тіла захисників привезли у рідний Тернопіль ще вчора, 9 серпня. Сьогодні відбулася панахида та похорон. Охочих віддати шану Героям та подякувати за захист Батьківщини виявилось чимало. У Домі печалі, що на вулиці Микулинецька, зібрались десятки людей. Кожен з них з невимовним болем і сумом тужив за загиблими та співчував військовим.

Поховали бійців на Микулинецькому кладовищі. Як проводили захисників в останню путь можете побачити у відео “Файного міста”.

Вічна слава і пам’ять Героям! Щирі співчуття рідним та близьким загиблих!

Нагадаємо, Володимир загинув у боях на Донеччині. Про його смерть стало відомо 8 серпня.

Життя Ярослава Федьківа також обірвалося від рук російських окупантів під час запеклих боїв на Донеччині. Сумну звістку повідомили 9 серпня.

Сьогодні у Тернополі День жалоби. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал. На території громади приспустили Державний Прапор України на будинках і спорудах комунальної власності та відмінили розважально-концертні заходи. Органам державної влади та суб’єктам господарювання рекомендували приспустити Державний Прапор України.