У бою з російськими окупантами за Україну загинув 24-річний військовий з Тернопільщини Іван Анін.

Про це повідомив на своїй сторінці в мережі Фейсбук міський голова Шумська Вадим Боярський, передає Файне місто.

“Шумщина сумує ….. Анін Іван Аркадійович народився 11 вересня 1998 року в с. Боложівка Шумського району.З 8 грудня 2020 року проходив службу в Національній гвардії України м.Київ, з 26.11.2021 на службі за контрактом. Загинув в боях, захищаючи від агресії російської федерації столицю нашої держави…Прикро, що втрачаємо кращих. Біль нестерпний та він не припиняється, бо ж ворог вбиває наших захисників… Рани в серцях кровоточать…”, – йшлося у повідомленні.

Вночі, 19 березня, близько 6-ої години ранку тіло Івана зустріли жителі Шумська стоячи на колінах. Біля каплички Пресвятої Богородиці священики відправили молебень. Поховали Героя сьогодні у рідному селі Сураж.