У КП “Тернопільводоканал” розповіли про очікуване рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо корегування вартості послуг водопостачання і водовідведення.

Імовірно, з 1 червня замість схваленого ще в грудні 2021 року тарифу діятиме новий. Проте, ані його розміри, ані реальні терміни впровадження наразі невідомі, наголошують у комунальному підприємстві.

“Утім, для нас це питання – якраз із категорії “на часі”. Чинна зараз вартість послуг давно перестала бути економічно обґрунтованою. Зокрема, так сталося через зростання цін на електроенергію, реагенти та паливно-мастильні матеріали впродовж останніх півтора року.

Наприклад, при встановленні тарифу в 2021 році Нацкомісія заклала вартість електроенергії на рівні 4,6864 грн за кіловат-годину без ПДВ. У квітні ж цьогоріч її продавали за 5,1216 грн за кВт-год. Констатуємо ще суттєвіше зростання ціни на рідкий хлор у балонах – із прогнозованих 20,833 тисяч грн за тонну (без ПДВ) до 75 (!) тисяч. Та ж історія і з паливом: у порівнянні з врахованою в тарифі ціною зріджений газ подорожчав на 25%, а бензин і дизпаливо – на майже 70%.

Триває війна, зокрема й інформаційна. Тож незабаром може різко зрости кількість псевдоновин про нові “захмарні тарифи”. Якщо вартість послуг водопостачання і водовідведення справді скорегують, то першими про це сповістимо. Поки ж зберігаємо спокій та довіряємо лише перевіреним джерелам інформації”, – зазначають у тернопільському водоканалі.