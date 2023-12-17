Загинув ще у вересні: на щиті повертається додому командир танка Володимир Лазоренко

Захищаючи Батьківщину, загинув вірний син України Володимир Романович Лазоренко.

Життя військовослужбовця – командира танка обірвалося ще 3 вересня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області. Проте інформація про його загибель підтвердилася тільки зараз.

Про важку втрату повідомили вчора у Козівській селищній раді.

“В цю гірку мить поділяємо горе з рідними Героя та схиляємо голови в глибокій скорботі.

Царство небесне та вічна пам’ять захиснику України!”.

Бійцю було 34 роки.

Співчуття рідним. Вічна пам’ять Герою.