Захищаючи Батьківщину, загинув вірний син України Володимир Романович Лазоренко.
Життя військовослужбовця – командира танка обірвалося ще 3 вересня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області. Проте інформація про його загибель підтвердилася тільки зараз.
Про важку втрату повідомили вчора у Козівській селищній раді.
“В цю гірку мить поділяємо горе з рідними Героя та схиляємо голови в глибокій скорботі.
Царство небесне та вічна пам’ять захиснику України!”.
Бійцю було 34 роки.
Співчуття рідним. Вічна пам’ять Герою.