Загинув ще у серпні: Тернопільщині втратила на війні ще одного Захисника

Тернопільщина знову у скорботі. На російсько-українській війні загинув мешканець села Біла Чортківського району Віталій Пукало, 1978 року народження.

Про важку втрату повідомили у Чортківській міській раді.

Віталія призвали на військову службу в лютому минулого року. Він служив гранатометником. Загинув 31 серпня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Левадне Запорізької області. Захисник довго вважався безвісти зниклим, та зрештою тепер факт загибелі воїна визнали офіційно.

Тіло загиблого бійця зустрінуть на рідній землі у четвер, 23 травня. Чин похорону відбудеться у п’ятницю, 24 травня.