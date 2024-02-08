Загинув ще у День Незалежності: на щиті до Тернополя повертається захисник Андрій Чорний

Ангелом повертається додому захисник Чорний Андрій Зіновійович.

Герой загинув ще 24 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання, будучи вірним військовій присязі, мужньо виконавши військовий обовʼязок, в бою за Україну та її незалежність. Лише зараз тіло бійця повертається на вічний спочинок до рідного дому.

Два дні тому, 6 лютого, бійцю мало б виповнитися 40 років.

Трагічну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Всією громадою щиро співчуваємо рідним та близьким захисника! Низький уклін воїну за жертовний подвиг заради вільного народу та вільної держави. Царство йому небесне та вічна пам’ять!”, – ідеться у зверненні очільника громади.