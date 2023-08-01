Загинув через місяць після мобілізації: тернопільський ТЦК продовжує відправляти на фронт людей без підготовки?

Черговий скандал через мобілізацію розгоряється у Тернополі. Ще один тернополянин загинув на передовій, куди його, ймовірно, відправили без належної підготовки.

Про кричущий випадок розповідає видання 0352.ua. До редакції сайту звернувся читач та повідомив, що Тернопільський ТЦК продовжує відправляти мобілізованих без підготовки на фронт. Анонімність читача збережена.

Чоловік розповів, що Олег Клим загинув через декілька тижнів після того, як опинився на Бахмутському напрямку.

“Ситуація з відправленням військових без підготовки продовжується. 27.06.2023 року (Тернопільським ТЦК) був призваний Клим Олег, а 25.07.2023 року загинув в Донецькій області. Приблизно через 10 днів після призову його направили на Бахмутський напрямок, на так зване “навчання”, – повідомив родич загиблого.

Він також додав, що на фронт Олега Клима було відправлено без амуніції. Бронежилет та каску йому купували колеги, які передавали вже безпосередньо в Донецьку область.

“Вчора тіло привезли до тернопільського моргу, везли без ввімкнення холодильної установки, бо сказали, що не виділили кошти на фреон. Як це все називається?”, – запитує родич загиблого.

З Олегом Климом попрощалися 30 липня. Детальніше про це – в сюжеті телеканалу Т1.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли на фронт відправляли мобілізованих чоловіків без проходження належної підготовки. Зокрема, резонанс викликала загибель в лютому цього року тернополянина Богдана Покітка. Він загинув на передовій менш ніж через місяць після призову. У ТЦК тоді запевнили, що проводять службову перевірку, аби встановити відповідальних за підготовку та навчання особового складу. Згодом у спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Західного регіону зареєстрували кримінальне провадження щодо загибелі військовослужбовця. Після резонансу у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає підготовку строком не менше трьох місяців для мобілізованих без досвіду проходження військової служби або навчальних зборів.

Пізніше стало відомо, що працівників Тернопільського обласного та міського військкоматів притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Наприкінці березня на Тернопільщині призначили нового керівника ТЦК. Ним став Денис Сахацький, котрий до того працював заступником начальника ТЦК Львівщини.

Довідково

Якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передній край, ви маєте повідомити про це на телефони гарячої лінії. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Для того, щоб оперативно розібратись і вжити заходів, потрібно назвати ім’я та прізвище мобілізованої особи й номер військової частини, в яку направили, та який ТЦК СП відправив. Номери гарячої лінії Міністерства оборони: 0-800-500-410, 0-800-500-442 та 044-454-44-99.