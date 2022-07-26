Учора близько 23-ї години на спецлінію 102 звернулася схвильована жінка.

Вона повідомила, що загубила ключі від квартири, скоро починається комендантська година і вона не знає куди звернутися за допомогою.

Інспектори прибули за потрібною адресою, де на них чекала заявниця. Громадянка пояснила, що вона не місцева, разом з донькою переїхала з Луганської області, не знають міста та не мають до кого звернутися за допомогою.

Патрульні заспокоїли жінку, разом з громадянкою перевірили прилеглу територію та в парковій зоні знайшли її загублені речі.