По всій країні вже другу годину триває повітряна тривога.

Сьогодні зранку ворог обстріляв ряд міст України ракетами.

Зокрема, під удар потрапив Київ. За інформацією ЗМІ, там є загиблі та поранені.

Керівники Тернополя і області закликають мешканців краю залишатися в укриттях.

“Залишайтеся в укритті. По всій території велика небезпека ракетних ударів”, – написав Сергій Надал.

Водночас голова обласної військової адміністрації Володимир Труш повідомив, що на Тернопільщині спрацювала система протиповітряної оборони.

“Друзі, працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги”, – написав Володимир Труш.