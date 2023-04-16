Упродовж 10-14 квітня в межах двомісячника благоустрою у Тернополі відбулася загальноміська толока за участю працівників структурних підрозділів міської ради, комунальних підприємств та організацій, ОСББ, ЖБК, СК, ОСН-БК, суб’єктів господарювання, громадських організацій, навчальних закладів та мешканців міста.

Під час толоки проводилось впорядкування територій, зелених зон, ремонту та висадження нових зелених насаджень як в межах Тернополя, так і в інших населених пунктах громади.

Так, працівники управлінь та відділів міської ради долучились до благоустрою та виконали роботи з очищення зелених зон: на вулицях Слівенській – Андрія Малишка, вул. Володимира Винниченка – Степана Будного, просп. Злуки – Павла Чубинського, Пилипа Орлика – Юності, Текстильній, Євгена Коновальця, регіонального ландшафтного парку «Загребелля» та парків міста.

Одночасно проводились роботи з очищення територій міських кладовищ на вул. Микулинецькій та біля с. Підгороднє.

Крім цього, очищення здійснювалось на локаціях: зелена зона (відкоси) в межах житлового будинку №37 на вулиці 15 Квітня; зелена зона між житловими будинками №3, 5, 9 на вулиці Київській.

Разом з тим проведено роботи з ліквідації стихійного сміттєзвалища біля житлових будинків №13, 15 на бульварі Просвіти та поруч житлових будинків №8, 9, 10 на вул. Транспортній.

Підрядні організації ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР» та ТМШРБП «Міськшляхрембуд» проводили роботи зі збору та вивезення вуличного змету, вивезення складованих зібраних відходів після проведення очищення території міста.

До слова, у рамках двомісячника Тернопільській громаді висадили понад 1000 нових саджанців дерев і чагарників.

Нагадаємо, у нашій громаді упродовж 27-31 березня відбувся перший етап загальноміської толоки.

“Дякуємо усім, хто долучився до проведення робіт з підвищення рівня доброустрою у Тернопільській громаді”, – зазначають у міській раді.