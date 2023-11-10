Задощить і похолоднішає: якої погоди чекати на Тернопільщині у вихідні?

Вихідними на Тернопільщині різко ускладниться погода. За прогнозами синоптиків, у регіоні пройдуть дощі, знизяться температурні показники, а також дошкулятиме сильний вітер.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вихідними Тернопільщина перебуватиме в зоні діяльності атмосферних фронтів. У краї очікується дощова погода із зниженням температурних показників. У неділю дискомфорту додаватиме поривчастий вітер.

«У суботу та неділю до нас прискаче черговий циклон із південного заходу Європи, разом із атмосферними фронтами вони зумовлять дощову погоду практично в усіх областях України», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, з наступного тижня на Тернопільщині спостерігатиметься морозяна погода. Щодо вихідних, то метеорологи радять підготувати теплий одяг і парасолі.