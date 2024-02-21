Зривати, продавати та купувати ранньоквітучі рослини, занесені до Червоної книги України, заборонено. В нашій області до них належать підсніжник білосніжний та шафран Гейфеля або крокус.

На цьому під час брифінгу у ТОВА наголосив державний інспектор з охорони навколишнього природнього середовища Тернопільської області Василь Дуда.

Вказані рослини ростуть на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, зокрема у Яблунівському та Довжоцькому ботанічних заказниках. Відповідальність за знищення червонокнижних рослин несе не тільки продавець, а й покупець. Коли першоцвіти продають неповнолітні, то відповідальність за це несуть батьки. Окрім передбаченого штрафу на них також можуть скласти протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків.

– За порушення порядку придбання та збуту червонокнижних рослин відповідальність несе людина, яка торгує цими рослинами і та, яка їх купує, тобто є подвійна відповідальність, – повідомив Василь Дуда, представник Державної екологічної інспекції в Тернопільській області. – За це передбачена адміністративна відповідальність згідно частини 2 статті 88-1 КУпАП у вигляді штрафу розміром від 1700 до 3655 гривень, з конфіскацією об’єктів рослинного світу. Державна екологічна інспекція складає протоколи про адміністративні правопорушення та направляє їх у суди для прийняття рішення. За минулий рік були випадки, що накладали по 1700 гривень штрафу з конфіскацією об’єктів рослинного світу. Є ще частина 2 статті 90 КУпАП про порушення середовища для зростання. Це коли людина заходить на територію де зростають червонокнижні види рослин і зриває їх. За це передбачено штраф від 510 до 850 гривень, з конфіскацією незаконно добутого. В той же час за кожну рослину нараховується ще майнова шкода у розмірі 62 гривні за один екземпляр.

Для попередження знищення червонокнижних рослин в області проводитимуть рейдові перевірки. До складу контролюючих груп входитимуть представники Державної екологічної інспекції, лісової охорони, національних природніх парків, природнього заповідника «Медобори», поліції. Василь Дуда закликає жителів області не купувати червонокнижні рослини, адже якщо не буде попиту, то й не буде пропозиції.