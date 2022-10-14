За ухилення від мобілізації на Тернопільщині розпочато майже сотню кримінальних проваджень

У День захисників і захисниць нашої держави не зайвим буде нагадати, що відповідно до статті 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України. І в той час, коли на фронті гинуть найкращі сини і дочки нашої Батьківщини, героїчно боронячи нашу державу від рашистів є ті, хто ухиляється від виконання свого прямого обов’язку.

З початку війни правоохоронці Тернопільщини розпочали 94 кримінальні провадження за ст. 336 КК України (Ухилення від призову за мобілізацією). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

З вказаної кількості вже 12 скеровано до суду з обвинувальними актами та у 30 кримінальних провадженнях триває досудове розслідування.

Не чекаючи результатів кримінального переслідування, 9 призовників пішли добровільно служити до лав ЗСУ та провадження щодо них вже закриті.

Тих, хто сподівається на «легке покарання» за ст. 336 КК України, застерігають: ухилення від мобілізації карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років!

“Пам’ятаймо, що Перемога у цій війні залежить від кожного українця, тому слід максимально зосередитися на вкладі у неї, а не ховатися за спинами інших!”, – наголошують у прокуратурі.