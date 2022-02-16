59 людей померло минулого тижня на Тернопільщині з підтвердженим діагнозом коронавірусу.

Про це повідомив епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев. Це найбільше від початку зимової хвилі COVID-19.

Сьогодні в області зареєстрували 625 нових випадків коронавірусної хвороби. Шестеро людей померло з підтвердженим діагнозом COVID-19. «Минулого тижня у нас були найбільші втрати від коронавірусу за період від початку цього зимового підйому захворюваності. Це пов’язано із високими рівнями захворюваності. Омікрон дає значну кількість нових випадків. Більшість людей переносять хворобу легше, але трапляються також і важкі випадки. Летальні випадки ми переважно фіксуємо серед людей із групи ризику. Це люди 60 плюс, переважно невакциновані», – повідомив епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев.

За інформацією МОЗ, захворюваність на коронавірус в Україні йде на спад. Кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, за минулий тиждень зареєстровано 235 256 випадків коронавірусної хвороби, це на 7600 випадків менше у порівнянні з попереднім тижнем.