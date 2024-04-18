Жінка старалась для сина, адже той дуже хотів мати свій акаунт. Проте посередник, котрий запропонував свої послуги, виявився шахраєм.

Зі слів тернополянки, синові надійшло повідомлення від незнайомця про те, що є можливість створити акаунт у комп’ютерній грі. Хлопець став просити матір, аби вона оплатила цю послугу. Жінка погодилась та перерахувала на вказаний незнайомцем рахунок 2 500 гривень. Проте створення обіцяного профілю так і не дочекалися. Заявниця звернулася до поліції.

Відомості за даним фактом дізнавачі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України.