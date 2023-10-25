Оплатити за паркування у Тернополі тепер можна онлайн. Відповідна послуга стала доступною з 24 жовтня у мобільному додатку «е-Тернопіль». Новий функціонал додатку презентували у міській раді.

– Для того щоб активізувати цю послугу необхідно оновити додаток та авторизуватися, – розповів Сергій Надал, міський голова. – Після авторизації необхідно ввести номер автомобіля та обрати тип паркування: погодинне або абонемент. Вартість паркування за годину 12 гривень. Є два види абонементу: «Денний», який діє впродовж 24 годин з моменту оплати і коштує 120 гривень та «Місячний», який діє 30 календарних днів з моменту оплати і коштує 3 тисячі гривень. Після оплати система самостійно здійснює облік оплаченого часу. За 15 хвилин до завершення оплаченого терміну система буде сповіщати через додаток «е-Тернопіль», що час завершується. Відповідно, можна продовжити оплату або завершити паркування.

Абонементи, за словами начальниці управління цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ Мар’яни Зварич, діють не на одному майданчику для паркування, а на всіх майданчиках одного оператора паркування. При купівлі денного абонементу впродовж 24 годин можна переїжджати з майданчика на майданчик не оплачуючи повторно за паркування. Аналогічно діє місячний абонемент.

Перевіряти своєчасність оплати за паркування буде муніципальна інспекція. Через спеціальну програму на їхні планшети надходитиме інформація про оплату або через 10 хвилин після завершення терміну паркування, коли оплата не здійснена. У випадку несплати система автоматично виписуватиме протокол про адмінштраф у розмірі 240 гривень.

Для оплати за паркування готівкою на всіх платних майданчиках в місті мають бути відповідні паркомати. На восьми вони вже працюють, на трьох ще планують встановити.