У Тернополі 25 жовтня відбулись місцеві вибори. Вже оприлюднили перші результати екзитполів.

Згідно з ними, серед кандидатів у мери лідирує чинний мер Сергій Надал. До міської ради можуть пройти близько 5 партій.

Наразі відомі результати екзитполів, що замовило видання “20 хвилин“.

Які результати екзитполів на виборах мера Тернополя:

  • Сергій Надал (чинний мер, “Свобода”) – 72,3%,
  • Іван Сороколіт “(Сила людей”) – 7,23%,
  • Віктор Овчарук (“Євросолідарність”) – 6,73%,
  • Леонід Бицюра (“Батьківщина”) – 4,99%,
  • Віктор Гевко (“Слуга народу”) – 4,49%,
  • Ірина Яремчук (“Галицька партія”) – 2,49%,
  • Володимир Барна “Радикальна партія Олега Ляшка”) – 1,25%,
  • Ігор Сцібайло (“Варта”) – 0,75%,
  • Олександр Станько (“Хвиля”) – 0,5%,
  • Олександр Кравчук (ОПЗЖ) – 0,25%.

Оскільки Надал перемагає з великим відривом та набирає понад 50% голосів, ймовірно, що другого туру мерських виборів не буде. 

Які результати екзитполів на виборах до міськради Тернополя:

  • “Свобода” – 43,7%,
  • “Європейська Солідарність” – 22,44%,
  • “Слуга Народу” – 5,73%,
  • “Порядок. Відповідальність. Справедливість” – 5,24%,
  • “Сила Людей” – 4,99%,
  • “Голос” – 4,25%,
  • “За Майбутнє” – 3,49%,
  • “Батьківщина” – 3%,
  • “Українська Галицька партія” – 3%,
  • “Правий сектор” – 1%,
  • “Опозиційна платформа – за життя” – 1%,
  • “ДОВІРА” – 0,74%,
  • “Республіканська платформа” – 0,5%,
  • “Сила і Честь” – 0,5%,
  • “Радикальна партія Олега Ляшка” – 0,24%,
  • УДАР – 0%,
  • “Хвиля” – 0%,
  • “Наш Край” – 0%,
  • “Патріот” – 0%.

Відповідно до результатів екзитполів долають бар’єр у 5% 4 партії. Щоправда, до міськради Тернополя має шанс пройти і партія “Сила Людей, оскільки набирає 4,99% голосів.