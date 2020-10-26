У Тернополі 25 жовтня відбулись місцеві вибори. Вже оприлюднили перші результати екзитполів.
Згідно з ними, серед кандидатів у мери лідирує чинний мер Сергій Надал. До міської ради можуть пройти близько 5 партій.
Наразі відомі результати екзитполів, що замовило видання “20 хвилин“.
Які результати екзитполів на виборах мера Тернополя:
- Сергій Надал (чинний мер, “Свобода”) – 72,3%,
- Іван Сороколіт “(Сила людей”) – 7,23%,
- Віктор Овчарук (“Євросолідарність”) – 6,73%,
- Леонід Бицюра (“Батьківщина”) – 4,99%,
- Віктор Гевко (“Слуга народу”) – 4,49%,
- Ірина Яремчук (“Галицька партія”) – 2,49%,
- Володимир Барна “Радикальна партія Олега Ляшка”) – 1,25%,
- Ігор Сцібайло (“Варта”) – 0,75%,
- Олександр Станько (“Хвиля”) – 0,5%,
- Олександр Кравчук (ОПЗЖ) – 0,25%.
Оскільки Надал перемагає з великим відривом та набирає понад 50% голосів, ймовірно, що другого туру мерських виборів не буде.
Які результати екзитполів на виборах до міськради Тернополя:
- “Свобода” – 43,7%,
- “Європейська Солідарність” – 22,44%,
- “Слуга Народу” – 5,73%,
- “Порядок. Відповідальність. Справедливість” – 5,24%,
- “Сила Людей” – 4,99%,
- “Голос” – 4,25%,
- “За Майбутнє” – 3,49%,
- “Батьківщина” – 3%,
- “Українська Галицька партія” – 3%,
- “Правий сектор” – 1%,
- “Опозиційна платформа – за життя” – 1%,
- “ДОВІРА” – 0,74%,
- “Республіканська платформа” – 0,5%,
- “Сила і Честь” – 0,5%,
- “Радикальна партія Олега Ляшка” – 0,24%,
- УДАР – 0%,
- “Хвиля” – 0%,
- “Наш Край” – 0%,
- “Патріот” – 0%.
Відповідно до результатів екзитполів долають бар’єр у 5% 4 партії. Щоправда, до міськради Тернополя має шанс пройти і партія “Сила Людей, оскільки набирає 4,99% голосів.
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