97 адміністративних протоколів склали тернопільські поліцейські протягом десяти днів за порушення карантинних вимог. Зокрема, до відповідальності притягнули власників торгових, розважальних установ і закладів громадського харчування.

Посиленні карантинні вимоги діють на Тернопільщині від 20 червня. Відтак протягом десяти днів правоохоронці виявили майже сто порушників. Як повідомили у поліції, деякі власники ресторанів, магазинів і розважальних закладів не дотримувалися санітарно-гігієнічних і протиепідемічних правил.

“Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, тривають перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними встановлених вимог до функціонування в умовах адаптивного карантину. Відтак складено 97 адміністративних протоколів за порушення обмежень. Найбільше – щодо власників торгових, розважальних закладів та закладів харчування. Санкція статті 44-3 КУпАП – порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм – передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”.

Поліцейські наголошують, що працюють на профілактику порушень. Відтак насамперед роблять попередження порушникам, якщо вони не усувають їх, тоді правоохоронці складають адміністративні протоколи.

Софія Романська