Управління транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради укладе договір із Західноукраїнським національним університетом на проведення науково-дослідної роботи. Вона стосується оптимізації пасажирських перевезень у громаді. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 14 вересня.

– Предметом договору є науково-дослідна робота «Оптимізація управління пасажирськими перевезеннями громадським транспортом у Тернопільській міській територіальній громаді» в частині економії використання бюджетних коштів, – розповів Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Дослідження зорієнтоване на аналіз та моніторинг дотримання безготівкової оплати за проїзд у транспорті. Це впливає на витрати бюджету, оскільки за формулою компенсації покілометрових перевезень чим більша валідація, тим менша компенсація з бюджету. За цим слідкує відділ контролю за оплатою, але є необхідність додатково провести таке дослідження.

У договорі вказано, що вартість такого дослідження коштуватиме 49 тисяч гривень. Зазначено також, що воно включає проведення натурних досліджень пасажиропотоків на визначених маршрутах. Після проведеного аналізу фахівці кафедри транспорту і логістики ЗУНУ нададуть висновки та рекомендації з оптимізації управління пасажирськими перевезеннями громадським транспортом за параметрами способів оплати за проїзд.