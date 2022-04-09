Понад 300 тон картоплі відправили жителям Харківщини з Тернополя.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Це 6 залізничних вагонів, заповнених цими овочами.

До південно-східних регіонів з Тернопільщини кілька разів на тиждень відправляють гуманітарну допомогу. Жителі краю передають крупи, хліб, питну воду. Цього разу завантажили вагони потягів картоплею.

«Тернопільщина продовжує роботу в тилу. Черговий гуманітарний вантаж відправиться в Харківську область. Це 6 залізничних вагонів, заповнені 314 т. картоплі. Разом йдемо до перемоги! Дякую підприємцям, аграріям, всім, хто долучається», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, деякі населені пункти у південно-східних регіонах залишилися без харчів та інших необхідних засобів. Відтак допомога небайдужих людей із заходу допомагає їм вижити.